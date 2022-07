Mogelijk kans voor sprinters in Touretappe naar Carcassonne

De vijftiende etappe van de Tour de France is er op papier een voor de sprinters. Die moeten dan wel onderweg van Rodez naar Carcassonne twee colletjes van de derde categorie zonder al te veel energieverlies zien te passeren. In de laatste 50 kilometer gaat het grotendeels in dalende lijn, maar is er wel kans op zijwind die het peloton in stukken kan doen breken. De finish in de grootste vestingstad van Europa wordt verwacht rond kwart voor 6.

In de Tour van vorig jaar boekte de Brit Mark Cavendish in Carcassonne zijn vierde ritzege. In totaal was het zijn 34e winst in een Touretappe waarmee hij op gelijke hoogte kwam met de Belgische wielerlegende Eddy Merckx. Cavendish ontbreekt dit jaar. Zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl mikt op de sprintkwaliteiten van Fabio Jakobsen, de Nederlander die al een rit won deze Tour.

De etappe begint om 13.05 uur. In Rodez gaat de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma opnieuw in de gele trui van start. De andere truien worden gedragen door de Belg Wout van Aert (groen), de Duitser Simon Geschke (bollen) en de Sloveen Tadej Pogacar (wit).