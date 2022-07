Nageeye haalt finish niet in marathon WK, zege Ethiopiër Tola

Abdi Nageeye heeft op de marathon bij de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse Eugene geen medaille kunnen pakken. Hij haalde zelfs de finish niet, omdat hij in de laatste kilometer uitstapte. De marathon werd gewonnen door Tamirat Tola uit Ethiopië, die een tijd van 2.05.36 liep. Dat betekende een kampioenschapsrecord. Tola won vorig jaar oktober nog de marathon van Amsterdam in 2.03.39.

De 30-jarige Tola passeerde de finish 1 minuut en 9 seconden eerder dan zijn landgenoot Mosinet Geremew. Na afloop vielen de twee Ethiopiërs elkaar in de armen. Het brons was voor de Belg Bashir Abdi, die 1.13 toegaf op de winnaar.

Nageeye (33) was gestart als een van de favorieten. Hij verraste vorig jaar op de Olympische Spelen met zilver en won dit voorjaar de marathon van Rotterdam in een Nederlands record van 2.04.56. De geboren Somaliër was voor de race ook vol vertrouwen. Hij had een perfecte voorbereiding gehad en was klaar voor de strijd om de medailles, zei hij.

Tot 30 kilometer was er geen vuiltje aan de lucht. Nageeye verschool zich in de grote groep vooraan en deinde mee in het tempo over het licht glooiende parcours in Eugene, waar het met zo’n 15 graden ideaal marathonweer was.

Op de versnelling van Tola na ruim 32 kilometer had Nageeye echter geen antwoord. De Ethiopiër nam steeds meer afstand van zijn achtervolgers, maar Nageeye kon ook niet mee in het spoor van de mannen die voor het zilver en brons zouden gaan strijden. Hij had heel even een opleving en rukte op naar de zesde plaats, 7 seconden achter de nummers twee en drie in de race. Maar na 40 kilometer was ineens het tempo er helemaal uit en zakte hij steeds verder naar achteren. De ontgoocheling was zo groot dat hij na 41 kilometer zelfs uitstapte.

“Ik heb een fout gemaakt door niet mee te gaan en een gat te laten vallen. Het moest weer zo zijn. Ik kan kennelijk niet twee marathons na elkaar goed lopen”, sprak Nageeye na de race. “Ik denk ook dat ik op de verkeerde schoenen liep. Het was het allernieuwste model van Nike, maar ik stuiterde er te veel op.”