Oranje wint van Zwitserland en stuit op Frankrijk in kwartfinale

De Nederlandse voetbalsters hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van het Europees kampioenschap. Ze versloegen Zwitserland in de afsluitende groepswedstrijd in Sheffield (4-1). Dat was voldoende voor de tweede plaats in de poule, achter Zweden, dat veel te sterk was voor Portugal (5-0).

Oranje vervolgt de Europese titelstrijd zaterdag met een kwartfinale tegen het sterke Frankrijk. Zweden wacht vrijdag met IJsland, België of Italië een op papier mindere tegenstander.

Oranje kwam in de 49e minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van Ana-Maria Crnogorčević. Géraldine Reuteler maakte vier minuten later gelijk voor Zwitserland en Coumba Sow stuitte even later op de Nederlandse keepster Daphne van Domselaar en raakte vervolgens de paal.

Oranje wankelde even, maar uiteindelijk was het invalster Romée Leuchter die in de slotfase met een rake kopbal voor opluchting zorgde. Victoria Pelova (89e minuut) en opnieuw Leuchter (95e minuut) bepaalden de eindstand.