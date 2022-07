Tennisser Griekspoor wint opnieuw Dutch Open in Amersfoort

Tennisser Tallon Griekspoor heeft opnieuw het Dutch Open in Amersfoort gewonnen. De nummer 2 van Nederland liet in de finale van het challengertoernooi de als tweede geplaatste Spanjaard Roberto Carball├ęs Baena, de mondiale nummer 81, met 6-1 6-2 kansloos.

Griekspoor maakte het na een uur en 10 minuten af op zijn eerste wedstrijdpunt. Hij gunde de Spanjaard geen enkel breakpoint en sloeg negen aces.

De 26-jarige Griekspoor, de nummer 47 van de wereld, was vorig jaar in de finale landgenoot Botic van de Zandschulp de baas. Hij won in 2021 maar liefst acht challengertoernooien.

Het Dutch Open in Amersfoort staat sinds 2019 op de kalender. Tot 2008 werd er in de stad, op een andere locatie, een ATP-toernooi gehouden.