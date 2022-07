Tourpeloton vertrokken voor rit naar Carcassonne

Het peloton in de Tour de France is kort na 13.00 uur op de fiets gestapt voor de vijftiende etappe, een rit onder warme omstandigheden van Rodez naar Carcassonne met enkele heuveltjes onderweg. In de laatste 50 kilometer gaat het grotendeels in dalende lijn naar de vestingstad, een van de drukst bezochte toeristische attracties van Frankrijk. Daar wordt rond 17.45 uur een massasprint verwacht.

Drie renners ontbraken bij de start: de Sloveen Primoz Roglic, die nog last heeft van de verwondingen van een eerdere val, de Deen Magnus Cort en de Australiƫr Simon Clarke, die beiden positief hebben getest op corona. Het peloton telt daardoor nog 154 renners. Van hen draagt de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma opnieuw de gele trui. Door het uitvallen van Roglic heeft hij nu wel een helper minder om de verwachte aanvallen van diens landgenoot Tadej Pogacar te pareren.

De verwachting is dat de temperatuur onderweg kan oplopen tot boven de 40 graden.