Vijfde wereldtitel kogelslingeren voor Pool Fajdek

De Pool Pawel Fajdek heeft voor de vijfde keer op rij de wereldtitel kogelslingeren veroverd. De 35-jarige atleet behaalde het goud in het Amerikaanse Eugene met een afstand van 81,98 meter. Hij was ook al de beste van de wereld in 2013 (Moskou), 2015 (Peking), 2017 (Londen) en 2019 (Doha).

Fajdek slingerde in de finale 95 centimeter verder dan zijn landgenoot Ć©n olympisch kampioen Wojciech Nowicki, die genoegen moest nemen met het zilver. De Noor Eivind Henriksen behaalde het brons.

“Dit was de belangrijkste wedstrijd van het jaar, dus ik ben heel blij dat ik voor de vijfde keer het goud in handen heb. Nu op naar de volgende WK, over een jaar in Boedapest”, zei Fajdek.

De Nederlander Denzel Comenentia haalde de finale niet. Hij strandde in de kwalificaties met drie ongeldige pogingen.