Renners in Tour rusten en wachten op uitslag coronatest

Voor de renners in de Tour de France wacht een rustdag in Carcassonne. Het is tijd om de vermoeide benen wat rust te gunnen in de wetenschap dat er drie ritten in de Pyrenee├źn volgen. Het zal vooral weer wachten zijn op de uitslagen van de coronatesten. Bij de vorige rustdag, een week geleden in Morzine, testte geen van de renners of begeleiders positief. Dat was opmerkelijk, omdat er de dagen ervoor en erna wel renners besmet bleken te zijn.

Er werden dan ook vraagtekens gezet bij de kwaliteit van de antigeentesten en de manier waarop die zijn afgenomen. Pas bij een positief resultaat volgt een PCR-test, die over het algemeen nauwkeuriger is. Dat bleek vorige week niet nodig bij de door de Tourorganisatie in samenwerking met de internationale wielrenunie uitgevoerde testen.

De ploeg Jumbo-Visma zag zondag twee renners (Primoz Roglic en Steven Kruijswijk) wegvallen, maar heeft op de rustdag ook de twee belangrijkste truien nog in bezit. De Deen Jonas Vingegaard draagt het geel, de Belg Wout van Aert het groen.