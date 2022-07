Van de Zandschulp in eerste ronde uitgeschakeld in Hamburg

Botic van de Zandschulp is op het graveltoernooi van Hamburg in de eerste ronde uitgeschakeld. De beste tennisser van Nederland verloor met 6-4 6-4 van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, de nummer 35 van de wereld.

Voor de 26-jarige Van de Zandschulp, de mondiale nummer 25, was het zijn eerste gravelwedstrijd sinds eind mei. Hij verloor toen op Roland Garros van Rafael Nadal.

Van de Zandschulp, die in de tweede set werd behandeld aan zijn rechteronderbeen, was als vijfde geplaatst op het toernooi in Duitsland. Tallon Griekspoor komt er ook nog in actie. Hij treft de Deen Holger Rune in de openingsronde.