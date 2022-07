Vetter na vijf onderdelen zevenkamp nog steeds tweede

Meerkampster Anouk Vetter bezet na vijf onderdelen nog steeds de tweede plek in de zevenkamp bij de WK atletiek in Eugene. Ze kwam bij het verspringen in haar derde en laatste poging tot 6,52, een persoonlijk record.

Ze liep ondanks die fraaie afstand niet in op olympisch kampioene Nafissatou Thiam. De Belgische kwam net iets verder: 6,59 meter. Ze leidt met 83 punten voorsprong op de Arnhemse. De meerkampsters vervolgen de tweede dag van de zevenkamp met het speerwerpen en sluiten af met de 800 meter.

Vetter won vorig jaar zilver op de Olympische Spelen in Tokio en zette eind mei in Götzis het Nederlands record op 6693 punten. In Eugene koerst ze wederom af op een medaille en een recordaantal punten.

Emma Oosterwegel, in Tokio winnares van het olympisch brons, noteerde een tegenvallende 5,95 meter bij het verspringen en zakte in de tussenstand van de zevende naar de achtste plaats.