Vetter neemt leiding in zevenkamp na zes onderdelen op WK

Meerkampster Anouk Vetter heeft op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene na zes onderdelen op de zevenkamp de leiding overgenomen van olympisch kampioene Nafissatou Thiam. De Arnhemse won het speerwerpen met een afstand van 58,29 meter. De Belgische Thiam verspeelde haar eerste plaats met een worp van 53,01.

Vetter heeft 19 punten voorsprong bij het ingaan van de afsluitende 800 meter, omgerekend ongeveer 1,5 seconde. Het is echter het zwakste onderdeel van de Nederlandse atlete. Thiam is evenmin uitgesproken snel op de 800 meter, maar doorgaans wel beter dan Vetter. De strijd om goud en zilver wordt beslist in de nacht van maandag op dinsdag om 3.55 uur.

Vetter won vorig jaar zilver op de Olympische Spelen in Tokio en zette eind mei in Götzis het Nederlands record op 6693 punten. In Eugene lijkt ze af te koersen op weer een recordaantal punten, maar de kleur van de medaille zal voor Vetter belangrijker zijn. Ze wist op de WK van 2017 al brons te winnen en werd in 2016 Europees kampioene.

Emma Oosterwegel, in Tokio winnares van het olympisch brons, noteerde een goede 54,03 meter bij het speerwerpen en klom in de tussenstand van de achtste naar de zevende plaats.

Het was nog even spannend of de 29-jarige Vetter aan de WK kon meedoen, omdat een hamstringblessure opspeelde na de zevenkamp eind mei in Götzis. “Twee weken geleden kon ik nog geen snelheidstraining doen en begon ik toch wat angstig te worden. Ook trainingen met de horden waren niet mogelijk, maar mijn fysio zei dat het goed zou komen”, vertelde Vetter zondag na de eerste dag.

Haar fysio kreeg gelijk. Eenmaal in Amerika was haar lichaam vrij van pijn en kon ze alles weer doen. Vetter is tot nog toe zelfs bezig aan haar beste zevenkamp ooit. Ze verbeterde al haar persoonlijke records bij het kogelstoten (16,25) en het verspringen (6,52).