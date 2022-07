Wereldtitel zorgt voor emoties bij hockeysters na bewogen jaar

De derde wereldtitel op rij zorgde voor flinke emoties bij de hockeysters, die de afgelopen jaren zo’n beetje alles wonnen wat er te winnen viel. Oranje beleefde een roerig jaar en de aanloop naar het WK verliep dan ook verre van vlekkeloos.

“Dit zijn zeker de puntjes op de i”, zei interim-bondscoach Jamilon Mülders na de 3-1-zege op Argentinië voor de camera van Ziggo Sport. “Het was een droomfinale en voor iedereen was duidelijk dat het in het begin hard zou worden. De eerste zes tot acht minuten was het overleven en daarna hebben we top gehockeyd en het heel zakelijk gedaan.”

Na het verstrijken van de tijd kwamen er veel emoties los en zeker ook bij Mülders, voor wie het zijn laatste wedstrijd als bondscoach was. De coach was zijn tranen niet de baas en ging zelfs op zijn knieën langs de zijlijn.

Mülders wordt vervangen door Paul van Ass. “Het boek is nu dicht, ik ben nog één minuut bondscoach”, grapte hij vlak voor middernacht. Mülders moest Alyson Annan vervangen nadat er was geconstateerd dat er jarenlang geen goed klimaat heerste bij de ploeg en had een half jaar om Oranje voor te bereiden op het WK.

“In januari en februari waren we dood”, aldus de coach. “Ik ben zo trots op dit team en hoe we het allemaal hebben gedaan dit jaar. En het spelen in deze sfeer was een cadeautje voor iedereen.”

Eva de Goede leek het WK te missen, maar ze was er na een zware knieblessure toch gewoon bij. De 33-jarige routinier wilde nog weinig loslaten over haar toekomstplannen. “Ik heb heel veel tijd gehad om na te denken wat ik ging doen”, doelde ze op haar revalidatie. “Maar ik weet het nog steeds niet. Ik ga nu vooral genieten van het feit dat ik hier stond. Ik heb weer onwijs genoten en vind het zo knap van ons.”

Voor Marloes Keetels (29) was het het sowieso haar laatste WK. “Als ik het had mogen uitschrijven, dan was dit het scenario geweest. Het hebben een moeilijk jaar gehad, maar we hebben het geflikt. Ik ben heel trots op de manier waarop we elkaar als team hebben vastgepakt. Ik denk dat dit de mooiste wereldtitel is.”