Canadees Houle bezorgt Israel – Premier Tech tweede zege in Tour

De Canadees Hugo Houle heeft de zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk gewonnen. Het was de eerste van drie Pyreneeënritten. De aankomst lag na een lange afdaling in Foix. Houle, die rijdt voor Israel – Premier Tech, maakte deel uit van een omvangrijke kopgroep. Op de slotklim bleef hij alleen vooraan over.

De Fransman Valentin Madouas finishte op ruim een minuut als tweede. De Canadees Michael Woods, ploeggenoot van Houle, werd derde. Voor Israel – Premier Tech was het al de tweede ritzege deze Tour. De Australiër Simon Clarke won eerder de vijfde etappe. Houle (31) had als prof alleen twee keer de Canadese titel tijdrijden veroverd.

Op een kleine zes minuten finishten geletruidrager Jonas Vingegaard en naaste belager Tadej Pogacar in dezelfde groep. De voor hen gefinishte renners speelden geen rol in het algemeen klassement. De Deen van Jumbo-Visma heeft 2.22 minuten voorsprong op de Sloveen. De Fransman Romain Bardet verloor meer dan drie minuten op Vingegaard en Pogacar. Woensdag volgt een zware bergrit met een aankomst in skioord Peyragudes.

De vroege vlucht telde een kleine dertig renners onder wie één Nederlander, Nils Eekhoff, groenetruidrager Wout van Aert en diens ploeggenoot Nathan Van Hooydonck en de Duitser Simon Geschke. De Rus Aleksandr Vlasov was de hoogst geklasseerde renner in de groep.

Achter de kopgroep controleerde Jumbo-Visma, afgelost door Ineos Grenadiers. Richting de Port de Lers was de marge bijna 8 minuten. Daar waren de Italiaan Damiano Caruso en de Fransman Olivier Le Gac de eerste aanvallers toen de weg eenmaal omhoog liep. Le Gac was overmoedig en verdween al snel vooraan. De Australiër Michael Storer en Woods sloten wel aan. Net onder de top passeerden vier renners van wie Geschke als eerste bovenkwam, De Duitser is de leider in het bergklassement.

Vingegaard wist Van Aert nog voor zich en werd bijgestaan door Van Hooydonck en de Amerikaan Sepp Kuss. Kort onder de top volgde de eerste aanval van Pogacar, Vingegaard volgde op het oog moeiteloos. De tweede poging was in de afdaling, opnieuw zat de Deen in zijn wiel.

Vooraan was Houle op de Mur de Péguère de volgende aanvaller. Pogacar zag ondertussen met Rafal Majka zijn laatste helper wegvallen. De Pool had materiaalpech. Houle kwam als eerste boven en bouwde zijn marge dalend nog uit. In de groep favorieten kwam alleen Bardet in de problemen. De Fransman viel weg uit de top van het klassement.