De openingsceremonie van de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles is op 14 juli. Ruim twee weken later, op 30 juli, is het evenement afgelopen, heeft de organisatie bekendgemaakt. De Paralympische Spelen zijn van 15 augustus tot en met 27 augustus.

Het is de eerste keer dat de Amerikaanse stad de Paralympics organiseert. De olympiërs reisden wel al twee keer eerder af naar LA, in 1932 en 1984. De eerstvolgende Spelen zijn in 2024 in Parijs.