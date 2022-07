Ploegleider Niermann: Vingegaard geeft geen krimp

Ploegleider Grischa Niermann van Jumbo-Visma haalde veel vertrouwen uit de manier waarop de Deense geletruidrager Jonas Vingegaard dinsdag in de eerste van drie ritten in de Pyreneeën in de Tour de France overeind bleef. “Hij straalt nog altijd heel veel vertrouwen uit en geeft geen krimp”, zei Niermann na de zestiende etappe tegen de NOS.

De rit werd gewonnen door de Canadees Hugo Houle van Israel – Premier Tech. Ver achter de winnaar reden Vingegaard en naaste belager Tadej Pogacar gezamenlijk richting finish. Vingegaard behield ruim 2 minuten voorsprong op de Sloveen.

“We hebben laten zien dat we met zes man in staat zijn de koers te controleren in de Pyreneeën”, aldus Niermann. “We krijgen nog twee zware etappes hier, maar we mogen blij zijn met deze dag. Vingegaard ziet er goed uit, dat geeft vertrouwen voor de ploeg. Chapeau ook voor alle andere mannen. Ze deden het geweldig, daar ben ik heel trots op. Alles verliep volgens plan. Ik heb in de auto geen stressmoment beleefd vandaag.”

Niermann hoopt dat de ploeg van Jumbo woensdag in de zware bergrit met een aankomst in skioord Peyragudes ook overeind blijft. “We hebben een tactisch plan klaarliggen, maar dat plan ga ik op tv niet vertellen”, aldus de oud-renner. “We gaan er alles aan doen om Vingegaard weer zo goed mogelijk bij te staan. Ik heb goede hoop dat dat gaat lukken.”