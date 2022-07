Pogacar raakt met Soler opnieuw helper kwijt in Tour

Tadej Pogacar is opnieuw een ploeggenoot kwijtgeraakt in de Tour de France. De Spanjaard Marc Soler was ziek en reed in de zestiende etappe de hele dag ver achter het peloton. Hij kwam ver buiten de tijdslimiet binnen, die verstreek 42 minuten nadat de Canadees Hugo Houle in Foix de rit had gewonnen.

Eerder moesten van UAE Team Emirates de Noor Vegard Stake Laengen en de Nieuw-Zeelander George Bennett de Tour vanwege een coronabesmetting verlaten. Pogacar, tweede in het algemeen klassement achter de Deen Jonas Vingegaard, heeft nu nog vier helpers over. Vingegaard heeft bij Jumbo-Visma nog vijf ploeggenoten.