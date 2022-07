Tweevoudig olympisch kampioen kunstrijden Hanyu stopt

Tweevoudig olympisch kampioen kunstrijden Yuzuru Hanyu uit Japan heeft zijn afscheid aangekondigd. De 27-jarige kunstrijder had de afgelopen jaren veel last van blessures.

Hanyu veroverde olympisch goud bij de Spelen van Sotsji in 2014 en prolongeerde zijn titel vier jaar later in Pyeongchang. Hij werd ook twee keer wereldkampioen. Bij de Spelen van Beijing afgelopen februari kwam de Japanner, wiens deelname door de vele blessures lang onzeker was, niet verder dan de vierde plaats. Voor de wereldkampioenschappen een maand later meldde hij zich af met een enkelblessure.

“Ik zal me niet langer in wedstrijden meten met andere schaatsers”, zei de ‘IJsprins’ op een persconferentie in Tokio. Hij liet zijn fans weten dat hij wel in shows zal blijven schaatsen.