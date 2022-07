Vetter dacht ”paar seconden” aan goud op zevenkamp

Anouk Vetter dacht na zes onderdelen een paar seconden aan het goud op de zevenkamp bij de WK atletiek in Eugene. Ze stond als leider aan de start van de afsluitende 800 meter en wist dat de titel voor haar zou zijn als haar grote rivale Nafissatou Thiam minder dan 1,5 seconde sneller zou lopen. “Ik heb zeker wel even gedacht dat het kon, dat het mogelijk was. Maar ik liet die gedachte snel los. Ik heb de pech dat de 800 meter mijn slechtste onderdeel is”, zei de Arnhemse meerkampster na het behalen van het zilver.

Thiam was uiteindelijk 7 seconden sneller op de 800 meter, waardoor de Belgische tweevoudig olympisch kampioene voor de twee keer de wereldtitel veroverde. Voor Vetter was er zilver, net als vorig jaar op de Olympische Spelen van Tokio. “Ik had wel een plan bedacht over hoe ik de race wilde indelen, maar ik startte veel te snel. Maar ik heb alles gegeven en ik kan mezelf niks kwalijk nemen. Dit is wat het is en ik ben hartstikke blij. Het is mijn vierde medaille op een groot toernooi en ik scoor meer dan 6800 punten. Dat had ik echt nooit gedacht toen ik lang geleden koos voor de meerkamp.”

Er waren direct na de finish wel tranen. Vetter zag andere Nederlandse atletes huilen van geluk. “Toen moest ik ook wel even janken. Ik moest ook wel even terugdenken aan een maand geleden, toen ik een scheurtje in mijn hamstring opliep. Ik stond huilend op de baan en stuurde mijn vriend een berichtje: geen WK voor mij. Uiteindelijk viel het mee, al was het wel even emotioneel op dat moment. Als je dat bedenkt, is het geweldig dat ik hier sta en het weer geflikt heb.”

Of ze de ongenaakbare Thiam ooit kan verslaan? “Als ik meer punten haal. Dat kan als ik op alle onderdelen beter word. Maar het is wel Thiam, zij heeft al eens 7000 punten gehaald en heeft het hier ook weer geweldig gedaan. Ik ben blij dat ik deze meerkamp zo spannend heb kunnen maken. Ik ging de wedstrijd in met de gedachte dat persoonlijke records onmogelijk zouden zijn omdat ik zoveel trainingen heb gemist. Maar kennelijk moet je dat denken en het dan anders uitvoeren. Ik zie ook dat het niveau heel hoog is. De nummer 3 had ook meer dan 6700 punten en daar had je in Tokio ook bijna olympisch goud mee kunnen winnen.”