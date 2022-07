Wielrenner Kämna uit Tour de France wegens verkoudheid

Wielrenner Lennard Kämna gaat niet meer van start in de zestiende etappe van de Tour de France. De Duitser van Bora-hansgrohe heeft te veel last van een verkoudheid.

“Vanwege een aanhoudende verkoudheid die een paar dagen geleden begon en niet minder werd tijdens de rustdag, zal Kämna niet meer starten in de Tour”, meldde zijn ploeg via Twitter. Bora-hansgrohe zei ook dat alle dagelijks uitgevoerde testen op Covid-19 negatief waren.

Kämna was meerdere keren in de aanval in deze Ronde van Frankrijk. Zo lag de Duitser lang op kop in de zevende rit naar La Super Planche des Belles Filles, maar werd hij net voor de streep ingehaald door de latere ritwinnaar Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. In de tiende rit naar Megève eindigde Kämna uit een lange vlucht als tiende en greep hij net naast de gele trui.

Hij stond in het algemeen klassement op de 26e plaats op ruim een uur van de Deen Vingegaard van Jumbo-Visma.