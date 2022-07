Carlsen gaat wereldtitel schaken niet verdedigen

Schaker Magnus Carlsen zal volgend jaar zijn wereldtitel niet verdedigen, zo heeft de 31-jarige Noor in zijn podcast ‘The Magnus Effect’ bekendgemaakt. Carlsen is sinds 2013 in het bezit van de wereldtitel.

“Ik ben niet gemotiveerd om weer een wedstrijd te spelen, want ik heb niet het gevoel dat ik veel te winnen heb”, zo liet Carlsen optekenen.

Eind vorig jaar liet Carlsen al doorschemeren dat hij mogelijk nooit meer een WK-tweekamp zou spelen. “Voor de fans die ervan uitgaan dat ik er de volgende keer weer bij ben, is de kans op een teleurstelling groot”, stelde hij in december.

De nummer 1 van de wereld onttroonde in 2013 Viswanathan Anand uit India en heeft sindsdien de titel in zijn bezit.