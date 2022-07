Kruijswijk geeft medische update na val in Tour

Steven Kruijswijk heeft bij zijn val in de Tour de France een ontwrichte schouder en breuken in het sleutelbeen en schouderblad opgelopen. De renner van Jumbo-Visma meldde dat woensdag via Instagram. De in Monaco woonachtige Brabander heeft inmiddels een operatie aan het sleutelbeen en aan de ontwrichte schouder ondergaan.

“Verder onderzoek in Nederland heeft uitgewezen dat een operatie aan mijn gebroken schouderblad niet nodig is. Het zal vanzelf helen”, schrijft Kruijswijk, die zondag in de vijftiende etappe na zijn val per ambulance werd afgevoerd. Dat was die dag de volgende tegenslag voor geletruidrager Jonas Vingegaard, de Deen die eerder al ploeggenoot Primoz Roglic was kwijtgeraakt. De Sloveen was zondag niet meer gestart omdat hij te veel last ondervond van de gevolgen van een eerdere valpartij.

Kruijswijk bedankte voor de vele steunbetuigingen. “Nu is het tijd om onze jongens in de Tour te ondersteunen”, schreef hij met een emoticon van een televisie.