Na Serena maakt ook Venus Williams (42) rentree na blessureleed

Venus Williams maakt na een jaar afwezigheid wegens blessures haar rentree op de tennisbaan in het enkelspel. De 42-jarige Amerikaanse heeft een wildcard gekregen voor het toernooi van Toronto, dat op 6 augustus begint.

Venus volgt daarmee het voorbeeld van haar twee jaar jongere zus Serena (40), die ook lange tijd aan de kant stond met blessureleed. Serena deed eind vorige maand mee aan Wimbledon en verloor toen in de eerste ronde. De 23-voudig grandslamkampioene heeft naast Toronto ook haar deelname toegezegd aan het toernooi van Cincinnati, dat eveneens in augustus plaatsvindt.

Venus Williams, die zeven grandslamtoernooien op haar neem schreef in het enkelspel, kwam in augustus in Chicago voor het laatst in actie in het enkelspel. Ze deed op Wimbledon, samen met de Brit Jamie Murray, al wel mee aan het gemengd dubbelspel.