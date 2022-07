Nieuwe aanvallen Pogacar verwacht in tweede Pyreneeënrit in Tour

Op de tweede dag van het Pyreneeëndrieluik in de Tour de France ligt de aankomst bergop in het skioord Peyragudes. De slotklim is niet de enige beproeving voor de renners die vier cols moeten beklimmen in de rit vanuit Saint-Gaudens over 129 kilometer.

Na de start, iets na 13.15 uur, volgt eerst een vlakke aanloop over zo’n 50 kilometer waarna de Col d’Aspin opdoemt, een berg van de eerste categorie. De daarop volgende Hourquette d’Ancizan is een categorie lager ingedeeld. Hoewel het ook daarna niet hoger gaat dan 1600 meter zijn de laatste twee beklimmingen, beide van de eerste categorie, aanzienlijk zwaarder. De Col de Val-Louron-Azet is onregelmatig. Na een afdaling volgt de klim naar Peyragudes met aan het einde stukken met een stijgingspercentage van 16 procent. De aankomst daar wordt verwacht rond 17.00 uur.

De Deen Jonas Vingegaard draagt ook woensdag de gele leiderstrui. De renner van Jumbo-Visma behield zijn marge van 2.22 minuten op Tadej Pogacar. De Sloveen heeft beloofd te zullen blijven aanvallen.