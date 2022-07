Pogacar raakt ook helper Majka kwijt in Tour

Tadej Pogacar is opnieuw een belangrijke helper kwijtgeraakt in de Tour de France. De Pool Rafal Majka blijkt een spierscheuring te hebben opgelopen toen zijn ketting brak, dinsdag in de zestiende etappe. Pogacar, de Sloveen die tweede staat in het algemeen klassement achter de Deen Jonas Vingegaard, heeft nog maar drie ploeggenoten over.

“Helaas zal Majka niet starten in de zeventiende rit van de Tour de France”, meldde de ploeg UAE Team Emirates op Twitter. “Majka heeft een verrekking opgelopen in de dij bij zijn mechanische pech in de zestiende etappe, toen zijn ketting brak”, legde teamarts Adrian Rotunno uit. “Dat heeft geresulteerd in een scheur in de spier van zijn rechterquadriceps.”

Alleen de Deen Mikkel Bjerg, de Amerikaan Brandon McNulty en de Zwitser Marc Hirschi kunnen Pogacar nu nog bijstaan. De ploeg was eerder de Noor Vegard Stake Laengen en de Nieuw-Zeelander George Bennett al kwijtgeraakt vanwege een coronabesmetting. Dinsdag kwam de Spanjaard Marc Soler na een lijdensweg buiten de tijdslimiet binnen.