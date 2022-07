PSV wil verbale ambities waarmaken tegen CL-opponent AS Monaco

PSV weet sinds maandagmiddag dat het AS Monaco als tegenstander treft in de derde voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren behaalden in het vorige Eredivisieseizoen de tweede plaats en moeten zich daardoor middels twee voorrondes kwalificeren voor het hoofdtoernooi van het miljoenenbal. Kampioen Ajax hoeft dit niet en mag rechtstreeks deelnemen aan het toernooi waar tientallen miljoenen te verdienen zijn.

De nummer twee van afgelopen seizoen wist wie het kon loten tijdens de loting van de UEFA in het Zwitserse Nyon. AS Monaco was op papier de sterkste tegenstander die de ploeg kon tegenkomen en PSV ziet in de ploeg uit de Ligue-1 een zware dobber. De ploeg van kersverse trainer Ruud van Nistelrooij speelde vorig jaar ook al tegen de Monegasken en moest toen in deze tegenstander hun meerdere erkennen. Dit jaar zal PSV dus beter beslagen ten ijs moeten komen om verzekerd te zijn van de miljoenen uit de Champions League.

Verbale ambities

PSV greep dit jaar net naast de landstitel en behaalde slechts twee punten minder dan Ajax. Dit jaar moet dat anders en wordt er door de ploeg flink geïnvesteerd in de selectie. Technisch directeur John de Jong zei onlangs tijdens het trainingskamp van de ploeg in Duitsland dat PSV niet op gelijk niveau wilden staan met Ajax, maar dat ze een stap hoger willen gaan. Met het treffen van AS Monaco in de voorronde van de Champions League, krijgen de Eindhovenaren meteen een tegenstander van formaat om die verbale ambities waar te maken.

Roger Schmidt

Online was meteen gemor te lezen van supporters, maar als PSV wil laten zien dat het een serieuze speler is op het Europese toneel, zal de club van zich af moeten bijten en AS Monaco verslaan. Mocht dit lukken, dan bestaat de kans dat het het Benfica van oud-trainer Roger Schmidt in de vierde voorronde treft. Schmidt vertrok dit jaar na twee seizoenen uit Eindhoven met twee prijzen, maar kon nooit op veel steun rekenen. Desondanks heeft de trainer PSV na een moeilijke periode weer terug naar de nationale top gebracht, waarna hij aan een nieuw project wilde beginnen in Portugal.

Topwedstrijden winnen

Opvolger Van Nistelrooij zei dat ‘de ploeg de borst nat kan maken, maar ook weet wat hen te doen staat’. Waar vorig jaar vaak een hard gelach klonk over niet gewonnen topwedstrijden, kan de nieuwe trainer meteen proberen dat sentiment te keren. De eerste wedstrijd zal 2 of 3 augustus gespeeld worden in Monaco, waarna PSV een week later kan proberen de volgende ronde veilig te stellen. Begin augustus weten we dus of PSV de verbale ambities kan waarmaken en inderdaad meekan in het spoor van Ajax.