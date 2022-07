Sprinter Jakobsen finisht net binnen tijdslimiet in Tour

Het was secondewerk, maar Fabio Jakobsen heeft woensdag net op tijd de finish van de zeventiende etappe in de Tour de France gehaald. De Nederlandse sprinter van Quick-Step – Alpha Vinyl reed eenzaam voor de bezemwagen uit, terwijl de tijd die hij had om te finishen, iets meer dan 37 minuten na ritwinnaar Tadej Pogacar, wegtikte. Fel aangemoedigd door begeleiders en fans haalde Jakobsen het, met een marge van amper 15 seconden.

De Nederlander, winnaar van de tweede etappe, moest er meteen bij gaan liggen. Donderdag wacht hem nogmaals een beproeving met de laatste Pyrenee├źnrit. Jakobsen is er alles aan gelegen om de Tour uit te rijden. In Parijs wacht normaal gesproken zondag een prestigieuze sprint om de laatste dagzege.