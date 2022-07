Tennisser Griekspoor verliest van Coric in tweede ronde Hamburg

Het is Tallon Griekspoor niet gelukt de kwartfinales te bereiken van het ATP-toernooi van Hamburg. De nummer 2 van Nederland verloor met 6-3 6-4 van de Kroaat Borna Coric, die door blessures is afgezakt naar plek 183 op de wereldranglijst. Hij was ooit de mondiale nummer 12.

Griekspoor wist geen servicegame van zijn tegenstander te winnen en stond zelf in beide sets één keer zijn eigen opslaggame af. Na anderhalf uur benutte Coric (25) zijn eerste wedstrijdpunt, omdat Griekspoor een backhand in het net sloeg.

De 26-jarige Griekspoor, die plek 47 bezet op de wereldranglijst, had zes duels op rij gewonnen. Vorige week schreef hij een challengertoernooi in Amersfoort op zijn naam en dinsdag was hij in Hamburg te sterk voor de als achtste geplaatste Holger Rune.

Volgende week komt Griekspoor in actie op het graveltoernooi van Kitzbühel in Oostenrijk.