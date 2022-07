Tourpeloton op weg voor tweede Pyreneeënrit

De renners in de Tour de France zijn kort voor 13.30 uur vertrokken vanuit Saint-Gaudens voor de zeventiende etappe. Het is een zware bergrit met een aankomst bergop in het skioord Peyragudes. De eerste renner wordt daar rond 17.00 uur verwacht.

De Belg Tim Wellens (Lotto-Soudal) en de Pool Rafal Majka (UAE Team Emirates) ontbraken bij de start, waardoor er nog 145 renners in de koers zijn. Die krijgen woensdag te maken met een vlakke aanloop over zo’n 50 kilometer, waarna de Col d’Aspin opdoemt, een berg van de eerste categorie. Daarna volgt een klim van de tweede categorie, de Hourquette d’Ancizan.

Op de twee laatste beklimmingen komen de renners ook niet boven de 1600 meter, maar zij zijn beide van de eerste categorie. De Col de Val-Louron-Azet is onregelmatig. Na een afdaling volgt de klim naar Peyragudes met aan het einde stukken met een stijgingspercentage van 16 procent.

De Deen Jonas Vingegaard is opnieuw vertrokken in de gele trui. De renner van Jumbo-Visma behield zijn marge van 2.22 minuten op Tadej Pogacar. De Sloveen heeft aangekondigd te zullen blijven aanvallen.