Van Aert zeker van groene trui mits hij Parijs haalt

Wout van Aert heeft zich in de zeventiende etappe van de Tour de France verzekerd van winst in het puntenklassement, op voorwaarde dat de Belg van Jumbo-Visma zondag de finish haalt in Parijs. “Het is niet iets waar ik vanochtend aan heb gedacht”, vertelde hij bij tv-zender Sporza. Zijn ploeg is druk met het verdedigen van de gele leiderstrui van de Deen Jonas Vingegaard.

Van Aert speelt daarbij, als een van de vijf overgebleven helpers, een belangrijke rol. “Het was een lastige rit, we hadden wat minder de controle”, keek hij terug op de door de Sloveen Tadej Pogacar gewonnen etappe. Schade voor Vingegaard was er amper, op vier bonificatieseconden na. De Deen leidt nog steeds comfortabel met 2.18 minuten voorsprong op Pogacar. “Ik ben niet bezorgd geweest”, vertelde Van Aert, die op de voorlaatste klim afhaakte bij zijn kopman. “Ik ben niet bezorgd geweest over hem. Het waren alleen nog kopmannen die aanhaakten. Dat is het aan Jonas om te proberen de koers af te maken.”

Het veiligstellen van de groene trui gaf hem “een blij gevoel”. Van Aert was er niet echt mee bezig geweest. “Het eerste uur was heel zwaar, door het werk van UAE. Het is knap hoe zij vandaag reden”, doelde hij op de ploeg van Pogacar.