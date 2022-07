Van Klinken wil met discus Schilder achterna met WK-plak

Jorinde van Klinken wil het voorbeeld van Jessica Schilder volgen en een medaille winnen op de WK atletiek in Eugene. Schilder veroverde brons bij het kogelstoten, Van Klinken gaat in de nacht van woensdag op donderdag om 03.30 uur (Nederlandse tijd) voor een plak bij het discuswerpen. Ze plaatste zich maandag in de kwalificaties met een afstand van 65,66 als tweede voor de finale.

Schilder is de eerste Nederlandse atlete met een WK-medaille bij het kogelstoten, Van Klinken wil de eerste discuswerpster worden met eremetaal op de wereldkampioenschappen. “Ik vond het heel bijzonder om erbij te zijn toen Jessica brons won. Echt vet dat we als klein landje zoveel goede werpers hebben en dan ook nog een medaille winnen. Ik denk dat Nederland niet beseft hoe bijzonder dat is”, aldus de 22-jarige Van Klinken.

Grote favoriete voor het goud is de Amerikaanse Valarie Allman. Zij is de regerend olympisch kampioene en kwam in de kwalificaties met 68,36 het verst.

Sifan Hassan komt voor de tweede keer in actie in stadion Hayward Field. De tweevoudig olympisch kampioene kan zich in de series van de 5000 meter plaatsen voor de finale. Het is de afstand waarop ze vorig jaar in Tokio een van haar twee gouden medailles won. Hassan was daar ook de beste op de 10.000 meter, maar zaterdag in Eugene wreekte zich haar korte voorbereiding op de WK en werd ze vierde op de langste baanafstand. Naast Hassan loopt ook Maureen Koster de series van de 5000 meter.

Femke Bol komt uit in de halve finales van de 400 meter horden. De winnares van olympisch brons is een serieuze uitdager van de Amerikaanse sensatie Sydney McLaughlin, de olympisch kampioene die deze zomer het wereldrecord aanscherpte tot 51,41. Bol was in de series met 53,90 iets sneller dan McLaughlin (53,95).

Lieke Klaver en Liemarvin Bonevacia lopen de halve finales van de 400 meter. Klaver liep in de series een Nederlands record van 50,24. Ze won al WK-zilver met de ploeg op de estafette 4×400 meter gemengd. Nederlands kampioen Bonevacia maakte ook deel uit dat kwartet.