Verstappen wijst op belang van slijtage banden in GP Frankrijk

Max Verstappen hoopt voor de tweede keer de Grote Prijs van Frankrijk op zijn naam te schrijven. Voor de race op circuit Paul Richard in Le Castellet van zondag is het volgens de wereldkampioen van belang de slijtage van de banden goed in de gaten te houden.

“We hadden vorig jaar als team een goede uitslag in Frankrijk”, verwijst Verstappen naar zijn zege en de derde plaats voor zijn ploeggenoot Sergio Pérez. “De baan heeft veel technische hogesnelheidsbochten op het einde, dus het zal heel belangrijk worden om op de banden te letten, zeker omdat het ook nog een heel heet weekend gaat worden.”

Verstappen wil het beter doen dan in de Grote Prijs van Oostenrijk, waarin hij als tweede eindigde. “Hopelijk kunnen we onze prestatie van Oostenrijk verbeteren en leren van ons optreden daar.”

De coureur van Red Bull leidt in het WK met 208 punten. Zijn concurrent Charles Leclerc van Ferrari volgt als tweede met 170 punten. Pérez is de nummer 3 met 151 punten.