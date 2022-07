Ajax kiest voor kapitaal op veld in plaats van bank

Wie de afgelopen jaren het nationale voetbal gevolgd heeft, weet dat Ajax veel geld verdiend heeft met haar prestaties zowel op nationaal als internationaal niveau. De club uit Amsterdam deed het een aantal jaar goed in de Champions league, wat voor miljoenen aan inkomsten zorgde en zette de spelers daarmee goed in de markt. Deze spelers werden uiteindelijk ook voor veel geld gekocht. Hierdoor lijkt Ajax op financieel gebied op eenzame hoogte te staan ten opzichte van de andere Nederlandse clubs. Maar klopt dit beeld?

Nederlandse voetballiefhebbers weten het vast nog, Ajax behaalde enkele jaren geleden op een haar na de finale van de Champions League, het grootste Europese voetbaltoernooi voor clubs. De ploeg van destijds Erik ten Hag gooide hoge ogen en knikkerde de ene na de andere grootmacht uit het toernooi, om uiteindelijk in de allerlaatste seconde van de halve finale te verliezen van Tottenham Hotspur. Het chagrijn was groot, maar dat niet alleen: de bankrekening ook. Natuurlijk, een finale halen is geweldig. Dit lukte helaas net niet, maar Ajax mocht veel geld bijschrijven voor de uitzonderlijke prestaties. Bovendien keken andere Europese topclubs mee en kochten de spelers bij Ajax weg. De een nog duurder dan de ander.

Kampioensjaren

In dat opzicht ging het Ajax voor de wind en het succes werd verlengd. Sinds de eerste keer dat Ajax weer kampioen werd, werd het alleen in het afgebroken coronajaar geen kampioen. Alle andere jaren mochten de spelers van de club het edelmetaal wel omhoog houden. Ook afgelopen jaar zijn de prestaties van Ajax niet onopgemerkt gebleven en wederom zijn er spelers voor veel geld vetrokken. Maar waar Ajax voorheen het geld liever op de bank hield, worden er nu enorme financiĆ«le risico’s genomen om het kapitaal op het veld te laten staan.

Financieel onderzoek

Tom Knipping, onderzoeksjournalist van Voetbal International, dook in de cijfers van de beursgenoteerde club en zag een aantal opvallende zaken. Zoals gezegd: het financiƫle gat met andere Nederlandse clubs lijkt groot, maar in weze is het alleen maar kleiner geworden. Dat zit zo: in het jaar dat Ajax het meeste kapitaal had, in 2015, stond er welgeteld 80 miljoen op de bank. De club werd geen kampioen, maar had wel centen in de zak. Dit zette de club aan het denken. Want geld op de bank zorgt niet voor succes, geld op het veld in de vorm van spelers wel.

Andere beleid

Een beleidsverandering, onder aanvoering van oud-keeper en directeur Edwin van der Sar, moest Ajax nieuwe successen bieden. Met als gevolg: meer geld in de selectie pompen, minder geld op de bankrekening hebben staan, maar meer prijzen winnen. Dit lukte, met als eindresultaat dat Ajax al meerdere jaren op verschillende niveau’s domineert. Ondanks dat, had de club vorig jaar nog ‘maar’ 17,7 miljoen in kas. Het enorme bedrag waarvan iedereen dacht dat Ajax het op de bank zou hebben staan, bestaat dus niet, maar de ploeg heeft wel de sterkste selectie van Nederland die internationaal niet onderdoet.