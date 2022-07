Bol oppermachtig naar finale 400 meter horden op WK atletiek

Atlete Femke Bol heeft opnieuw grote indruk gemaakt op de 400 meter horden. De winnares van olympisch brons vorig jaar op de Spelen van Tokio won op de WK atletiek in Eugene met ogenschijnlijk speels gemak haar heat in de halve finales en plaatste zich overtuigend voor de finale op vrijdagnacht (Nederlandse tijd). Bol liep in stadion Hayward Field een tijd van 52,84 en bleef haar concurrentes ruim voor.

De 22-jarige atlete uit Amersfoort is dit jaar nog ongeslagen op de 400 meter horden en kanshebber op een medaille. Kort voordat ze afreisde naar de titelstrijd in de VS zegevierde ze nog overtuigend in de Diamond League van Stockholm in een tijd van 52,27, waarmee ze de tweede plaats inneemt op de wereldranglijst. Haar grote concurrente is de even oude Amerikaanse Sydney McLaughlin, die vorig jaar naar het goud liep in Tokio en in aanloop naar de WK het wereldrecord aanscherpte naar 51,41.