Bonevacia mist finale 400 meter op WK atletiek

Liemarvin Bonevacia heeft bij de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene niet de finale gehaald van de 400 meter. De Nederlands kampioen eindigde in zijn heat van de halve finales als zesde en die klassering was onvoldoende om door te dringen tot de finale. Zijn tijd van 45,50 lag ruim een seconde boven zijn Nederlands record (44,48).

De 33-jarige Bonevacia won vrijdag op de openingsdag van de WK nog zilver met het estafetteteam op de 4×400 meter gemengd. Hij veroverde vorig jaar ook zilver op de Olympische Spelen in Tokio met de mannenploeg op de 4×400 meter en haalde individueel de finale van de 400 meter.

In de series had Bonevacia zich nog redelijk makkelijk door de halve finales gewerkt, maar zijn vierde race in zes dagen eiste kennelijk zijn tol. Hij trok in de tweede bocht wel goed door, maar kon op het laatste stuk naar de finish niet nog eens versnellen en viel terug.

De Amerikaan Michael Norman was de snelste van de drie heats in halve finales. Hij liep 44,30.