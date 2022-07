Erviti niet verder in Tour door coronabesmetting

Imanol Erviti kan niet verder in de Tour de France. De 38-jarige Spanjaard heeft positief op het coronavirus getest, zo maakte zijn ploeg Movistar donderdag bekend. Erviti stapt als eerste renner van het Spaanse WorldTour-team af.

De Spanjaard stond op de 80e plek in het klassement, dat wordt aangevoerd door Jonas Vingegaard. Erviti was een belangrijke knecht van Movistar-kopman Enric Mas, die tiende staat in het klassement.

Voor de renners in de Tour de France volgt donderdag de derde en laatste Pyrenee├źnrit. Daarin liggen twee cols van de buitencategorie: de Col d’Aubisque en de Hautacam, waar de finishstreep is getrokken.