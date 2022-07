Froome richt zich na coronabesmetting op Vuelta

Chris Froome richt zich na zijn uitval in de Tour de France wegens een coronabesmetting op de Ronde van Spanje. De 37-jarige Brit van Israel – Premier Tech lichtte zijn uitvallen kort voor de start van de achttiende etappe toe op sociale media. “Ik ben echt heel teleurgesteld dat ik Parijs niet ga halen. Het is een hele speciale wedstrijd geworden voor ons als team en voor mij persoonlijk”, zei de viervoudig Tourwinnaar.

Zijn ploeg won deze Tour dankzij de Australiër Simon Clarke en de Canadees Hugo Houle twee ritten, terwijl Froome in de rit naar Alpe d’Huez weer enigszins deed denken aan de renner die hij was voor zijn zware val in het Critérium du Dauphiné van 2019.

Froome won tussen 2013 en 2017 vier keer de Tour de France. “Ik heb eindelijk weer mijn goede benen gevonden en wil iedereen bedanken voor de steun”, vertelde de Brit, die naar huis gaat om te herstellen. “Daarna ga ik me focussen om klaar te zijn voor de Vuelta.”

De Ronde van Spanje begint op 19 augustus in Utrecht.