Hassan na solide 5000 meter naar finale WK, Koster uitgeschakeld

Sifan Hassan heeft zich op de WK atletiek in het Amerikaanse Eugene eenvoudig voor de finale van de 5000 meter geplaatst. De olympisch kampioene op deze afstand eindigde in haar serie als derde in 14.52,89 en ging rechtstreeks door naar de finale op zaterdag.

Maureen Koster werd uitgeschakeld in de series. De 30-jarige atlete uit Boskoop eindigde in haar serie als negende in een tijd van 15.18,17 en die klassering was onvoldoende. Ze kon nog even hopen dat haar tijd goed genoeg was om als een van de vijf tijdsnelsten door te gaan naar de finale, maar in de tweede heat liepen te veel atletes harder. Koster liep uiteindelijk de 21e tijd.

Hassan kwam eerder op de WK uit op de 10.000 meter. Ze eindigde net buiten de medailles op de vierde plaats op de afstand, waarop ze vorig jaar ook olympisch goud won en drie jaar geleden de wereldtitel.

De 29-jarige Sportvrouw van het Jaar overwoog dit jaar helemaal geen wedstrijden te lopen omdat ze na de Spelen van Tokio fysiek en mentaal zo uitgeput was, dat ze maandenlang de hardloopschoenen in de kast liet liggen. Pas tien weken voor de WK hervatte ze serieus de training en bereidde ze zich op hoogte voor in Park City (Utah).

Op de 10.000 meter wreekte zich de korte voorbereidingstijd en het gebrek aan wedstrijdritme. Ze miste in de slotronde het van haar bekende vlammende eindschot. Om zich te plaatsen voor de finale van de 5000 meter hoefde ze zich niet bovenmatig in te spannen.