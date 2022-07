Ook Froome haakt af in Tour vanwege coronabesmetting

De Brit Chris Froome bleek donderdag kort voor de start van de achttiende etappe de vijftiende renner die de Tour de France moest verlaten vanwege een coronabesmetting. De viervoudig Tourwinnaar was in de ochtend positief getest, zo meldde zijn ploeg Israel – Premier Tech.

Eerder hadden de ploegen Movistar en Bahrain Victorious al aangegeven dat respectievelijk de Spanjaard Imanol Erviti en de Italiaan Damiano Caruso de Tour vanwege Covid-19 niet konden vervolgen.

“Alle andere renners van Israel – Premier Tech testten negatief en zijn klaar om te koersen”, meldde de ploeg die dit jaar twee ritten won. Simon Clarke, een van de ritwinnaars, moest de Tour eerder al verlaten wegens een coronabesmetting. De Deen Jakob Fuglsang viel uit na een val in de vijftiende etappe.

Erviti was bij zijn ploeg Movistar de eerste uitvaller. Bij Bahrain haakte eerder al kopman Jack Haig af. De Australiër was in de kasseienrit naar Arenberg betrokken bij een valpartij.

Froome (37) was bezig aan zijn tiende Tour de France. Hij won de edities van 2013, 2015, 2016 en 2017. Ook heeft hij eindzeges in de Giro (2018) en de Vuelta (2011 en 2017) achter zijn naam. Sinds een zware val in het Critérium du Dauphiné van 2019 heeft hij zijn oude niveau niet meer gehaald. Ook dit jaar speelde Froome geen rol van betekenis in het klassement. Hij stond 26e, op een kleine anderhalve uur van de Deense geletruidrager Jonas Vingegaard. Froome finishte in de dertiende etappe als derde op de Alpe d’Huez en was daar zeer gelukkig mee.

Er waren donderdag nog 140 renners van start gegaan in Lourdes. Vier ploegen stonden compleet aan het vertrek: Ineos Grenadiers, Groupama-FDJ, Intermarché-Wanty-Gobert en B&B Hotels-KTM.