Sprinter Jakobsen ook op tijd binnen in laatste bergetappe

Fabio Jakobsen heeft ook de laatste bergetappe in de Tour de France overleefd. De Nederlandse sprinter van Quick-Step – Alpha Vinyl kwam op ruim 36 minuten na ritwinnaar en geletruidrager Jonas Vingegaard in een groep binnen de tijdslimiet over de streep.

Jakobsen was een dag eerder met een marge van slechts 15 seconden vóór het verstrijken van de tijdslimiet volledig uitgeput over de finish gekomen. De 25-jarige Nederlander zei voor de start van de laatst bergetappe dat hij alles zou geven om op tijd binnen te komen. Jakobsen krijgt in de etappe van vrijdag en in de afsluitende rit op zondag in Parijs mogelijk nog twee keer de kans om te sprinten voor de zege.