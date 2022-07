Tennisser Van Rijthoven geeft geblesseerd op bij challenger in VS

Tim van Rijthoven heeft moeten opgeven in de tweede ronde van een challengertoernooi in de Amerikaanse stad Indianapolis. De tennisser stond in zijn partij tegen de Amerikaan Ben Shelton voor, maar kon niet verder spelen vanwege een pijnlijke rug.

Van Rijthoven had de eerste set gewonnen in de tiebreak. In de tweede set leidde de 25-jarige Nederlander met 2-1 in games toen hij de strijd moest staken.

De tennisser heeft een succesvol grasseizoen achter de rug. Hij won het grastoernooi van Rosmalen en bereikte op Wimbledon de vierde ronde. Daarin verloor hij van de Serviër Novak Djokovic. Van Rijthoven verloor vorige week in Newport in de eerste ronde van de Amerikaan Mitchell Krueger. In de wereldranglijst van afgelopen maandag staat Van Rijthoven op plek 101.