Tennissers in het najaar niet naar China

De tennissers komen in het najaar niet in actie in China in verband met de geldende coronabeperkingen in het land, zo heeft tennisbond ATP bekendgemaakt. In totaal zijn vier toernooien geschrapt, waaronder het masterstoernooi van Shanghai (9 tot en met 16 oktober).

Het is het derde jaar op rij dat de Chinese tour geen doorgang vindt. In 2019, voor de uitbraak van het coronavirus, werd voor het laatst door de mannen in China getennist.

Als reactie op het schrappen van de vier toernooien heeft de ATP zes toernooien een licentie voor één editie gegeven. In september en oktober vinden er toernooien plaats in San Diego (Verenigde Staten), Seoel (Zuid-Korea), Tel Aviv (Israël), Florence (Italië), Gijon (Spanje) en Napels (Italië).

Door het schrappen van het masterstoernooi van Shanghai zijn er dit jaar slechts acht masterstoernooien.