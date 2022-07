Tourpeloton nog één dag in de Pyreneeën

Voor de renners in de Tour de France volgt donderdag de derde en laatste Pyreneeënrit. Daarin liggen twee cols van de buitencategorie: de Col d’Aubisque en de Hautacam, waar de finishstreep is getrokken. De eerste renner wordt daar rond 17.40 uur verwacht.

De rit begint om 13.30 uur in bedevaartsoord Lourdes. Na 60 kilometer bereiken de renners de eerste beproeving, de Aubisque die tot de zwaarste cols in deze Tour behoort. Na 16 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,1 procent ligt de top op ruim 1700 meter hoogte. De daaropvolgende Col de Spandelles (eerste categorie) stond niet eerder in het routeboek van de Tour. Hautacam is al voor de zesde keer finishlocatie in de Tour. De laatste keer was in 2014 toen de Italiaan Vincenzo Nibali won.

Voor Tadej Pogacar is het de laatste kans in de bergen om tijd terug te winnen op geletruidrager Jonas Vingegaard. De Deen van Jumbo-Visma leidt het klassement met 2.18 minuten voorsprong op de Sloveen, die de afgelopen twee edities van de Tour won. Zaterdag is er dan nog een individuele tijdrit over ruim 40 kilometer, maar meer dan twee minuten goedmaken op Vingegaard lijkt te veel gevraagd voor Pogacar. De Tour eindigt zondag in Parijs.