Tourpeloton op weg voor laatste bergrit

Om 13.30 uur heeft het peloton in de Ronde van Frankrijk zich in gang gezet voor de laatste bergrit. Daarin moeten onder meer twee cols van de buitencategorie worden beklommen: de Col d’Aubisque en de Hautacam. Op die laatste klim, waar de finishstreep is getrokken, wordt de eerste renner rond 17.35 uur verwacht.

Vanuit Lourdes zijn de renners na ruim een uur bij de voet van de Aubisque, waar na 16 kilometer de top wordt bereikt op ruim 1700 meter hoogte. Vanaf de Col de Spandelles, een nieuwe berg in de Tour, volgt een afdaling naar de slotklim. Op skilocatie Hautacam werd al vijf keer eerder gefinisht.

De Spanjaard Imanol Erviti, de Italiaan Damiano Caruso en de Brit Chris Froome ontbreken vanwege een coronabesmetting. Hierdoor zijn er nog 140 renners in koers.

Er worden opnieuw aanvallen van Tadej Pogacar verwacht. De Sloveen moet 2.18 minuten goedmaken op de Deense geletruidrager Jonas Vingegaard. Zaterdag is er nog een individuele tijdrit over ruim 40 kilometer. De Tour eindigt zondag in Parijs.

Wout van Aert heeft de strijd om de groene trui van het puntenklassement al in zijn voordeel beslist. De Belg moet alleen nog finishen in Parijs. De strijd om de bergtrui is nog wel spannend. De Duitser Simon Geschke leidt.