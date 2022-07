Van Diepen naar halve finales 800 meter op WK atletiek

Tony van Diepen heeft op de WK atletiek in de Amerikaanse plaats Eugene overtuigend de halve finales van de 800 meter bereikt. De 26-jarige atleet uit Heerhugowaard eindigde in zijn serie als tweede in een tijd van 1.46,59 en plaatste zicht direct. Hij moest alleen de Algerijn Djamel Sedjati voor laten gaan (1.46,39). De halve finales zijn donderdagnacht (Nederlandse tijd).

Van Diepen heeft inmiddels een prijzenkast die uitpuilt van de medailles die hij heeft veroverd op de 400 meter en de 4×400 meter estafette. Hij won met de mannenploeg olympisch zilver in Tokio, goud op World Relays en de EK indoor en dit voorjaar nog brons met de 4×400 op de WK indoor in Belgrado. In Eugene liep hij samen met Liemarvin Bonevacia, Lieke Klaver en Femke Bol naar het zilver op de 4×400 meter gemengd.

Ondanks die successen ligt zijn hart bij de 800 meter. Niet voor niets is Tony2Laps zijn koosnaam. Dit jaar liep hij op zijn geliefde afstand eindelijk tijden die ertoe doen. Met een dik persoonlijk record van 1.44,12 siert hij de elfde plaats op de wereldranglijst.