Vingegaard neemt met ritzege alle twijfel weg over eindzege Tour

De Deen Jonas Vingegaard kan de eindzege in de Tour de France bijna niet meer ontgaan. De renner van Jumbo-Visma won donderdag, gehuld in de gele leiderstrui, de laatste bergrit en vergrootte zijn voorsprong op zijn Sloveense belager Tadej Pogacar.

Lang reden ze, achter een kopgroep, met zijn tweeën naar boven. Maar door de aanval van Vingegaard, 4 kilometer onder de top, is het vrijwel zeker dat de 25-jarige Deen de Tour gaat winnen.

Na een vlakke rit volgt zaterdag een individuele tijdrit van ruim 40 kilometer. Maar de marge die Vingegaard heeft opgebouwd, zo’n 3,5 minuut, is ruim voldoende om de Nederlandse ploeg de eerste eindzege in de Tour ooit te bezorgen. Zondag eindigt de Tour op de Champs-Élysées in Parijs.

Het succes van Vingegaard mag zeker ook als een teamprestatie worden beschouwd. De Jumbo’s heersten op alle fronten. Wout van Aert was vanuit de start de eerste aanvaller. Aan de voet van de Col d’Aubisque behoorde hij ook tot een kopgroep van zo’n dertig renners, met onder anderen Bauke Mollema. De Italiaan Giulio Ciccone kwam als eerste boven, voor de Fransman Thibaut Pinot, beiden nog dromend van de bergtrui. Mollema deed goed werk voor zijn ploeggenoot Ciccone, die op de volgende col virtueel in de bergtrui kon komen.

Zo ver kwam het niet want Van Aert kwam daar als eerste boven, alleen de Colombiaan Dani Martínez en de Fransman Thibaut Pinot konden nog volgen. Achter de koplopers begon Pogacar aan een reeks tempoversnellingen, maar Vingegaard bleef in zijn wiel.

De Deen slipte in de afdaling, maar kon zijn weg vervolgen. Pogacar viel niet veel later wel, maar stapte zonder veel schade weer op de fiets. De Deen wachtte op zijn rivaal waarmee de snelheid uit de achtervolging was. Zodoende konden Van Aert, Pinot en de Colombiaan Dani Martínez met dik twee minuten aan de slotklim beginnen. De Amerikaan Sepp Kuss kwam uit de achtergrond terug om Vingegaard bij te staan.

Van Aert viel aan op 9 kilometer onder de top, Martínez volgde. Maar 6 kilometer onder de top waren het Kuss, Pogacar en Vingegaard die aansloten. De Amerikaan en de Colombiaan haakten af waarmee de gele, de groene en de witte trui op kop reden. Wie de sterkste was werd snel duidelijk. Met een voorsprong van 1.04 minuut op Pogacar won Vingegaard zijn tweede Touretappe.