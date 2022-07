Atletes Bol en Klaver azen op medaille bij WK atletiek

Femke Bol loopt een klein jaar na de Olympische Spelen weer een grote atletiekfinale op de 400 meter horden. Ze neemt het in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) bij de WK atletiek in Eugene op tegen twee atletes die in Tokio vóór haar eindigden. De Amerikaanse Sydney McLaughlin veroverde het goud in een wereldrecord, haar landgenote Dalilah Muhammad pakte het zilver.

Voor Bol restte olympisch brons, maar in Eugene wil ze meer. Hoewel McLaughlin dit jaar haar wereldrecord opnieuw aanscherpte tot 51,41, acht Bol zichzelf niet bij voorbaat kansloos. Volgens haar coach Laurent Meuwly is ze in de vorm van haar leven en zou ze in de finale zomaar eens kunnen verrassen.

De 22-jarige Amersfoortse is dit jaar nog ongeslagen op de 400 horden. Ze won alle races in de Diamond League waaraan ze meedeed met overmacht. Ook in de series en de halve finales van de WK in Eugene was ze onstuitbaar. Ze plaatste zich met een tijd van 52,84 als tweede voor de finale. McLaughlin was de snelste in 52,17. Bol start in baan 4, McLaughlin in baan 5 en Muhammad in baan 6.

Lieke Klaver loopt haar eerste WK-finale op de 400 meter. Ook zij verkeert in topvorm in Eugene. De 23-jarige atlete liep in de series een Nederlands record van 50,24 en scherpte dat aan in de halve finales, tot 50,18. Tweevoudig olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo van de Bahama’s plaatste zich met een tijd van 49,55 als snelste voor de finale en is favoriete voor goud.

Bol en Klaver veroverden deze WK al zilver op de estafette 4×400 meter gemengd.