Ferrari-coureur Sainz krijgt in Frankrijk straf van tien plekken

Coureur Carlos Sainz wordt voor de race van zondag in de Grote Prijs van Frankrijk minstens tien plekken naar achter gezet. De Spanjaard van Ferrari heeft nieuwe elektronica in zijn auto gekregen en heeft daarmee het toegestane maximum overschreden. Het zou nog kunnen dat er aan de auto, die bij de meest recente race in Oostenrijk in brand vloog, meer wordt aangepast en de 27-jarige coureur een zwaardere straf krijgt.

Sainz won begin deze maand voor het eerst een race, in de Grote Prijs van Groot-Brittanniƫ, en staat vierde in de WK-stand.