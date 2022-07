Jamaicaanse Jackson sprint WK-record Schippers uit de boeken

Dafne Schippers is haar kampioenschapsrecord op de 200 meter kwijtgeraakt bij de WK atletiek in Eugene. De Jamaicaanse Shericka Jackson won de finale in stadion Hayward Field in 21,45, de tweede tijd ooit gelopen.

Jackson verbeterde daarmee de 21,63 waarmee Schippers op de WK van 2015 in Beijing haar eerste wereldtitel op de 200 meter veroverde. De nieuwe wereldkampioene bleef 11 honderdsten boven het wereldrecord van 21,34 dat Florence Griffith-Joyner in 1988 vestigde.

Shelly-Ann Fraser-Pryce spurtte naar het zilver in 21,81, de Britse Dina Asher-Smith rende naar het brons in 22,02.