Laporte bezorgt Jumbo-Visma vijfde ritzege in Tour de France

Wielrenner Christophe Laporte heeft de negentiende etappe in de Tour de France gewonnen. De Fransman van Jumbo-Visma was na 188,3 kilometer tussen Castelnau-Magnoac en Cahors de beste met een late uitval. Laporte bleef de Belg Jasper Philipsen en de Italiaan Alberto Dainese nipt voor.

Laporte bezorgt zijn Nederlandse ploeg de vijfde ritzege in deze Ronde van Frankrijk. Eerder wonnen groenetruidrager Wout van Aert en geletruidrager Jonas Vingegaard twee etappes. Het is de eerste ritzege van een Fransman in deze Tour.

In het algemeen klassement veranderde er niet veel. Jonas Vingegaard houdt een voorsprong van 3.21 minuut op de Sloveen Tadej Pogacar. De Sloveen pakte door een breuk in het peloton vijf seconden terug. De marge van de Deen moet echter voldoende zijn voor de individuele tijdrit over 40 kilometer van zaterdag.

Taco van der Hoorn was een van de vroege vluchters in de rit, die in het tweede deel twee beklimmingen van de vierde categorie had. De Nederlander van Intermarché РWanty Gobert maakte deel uit van een vijftal dat slechts een voorsprong van anderhalve minuut kreeg. De koplopers en het peloton moesten zelfs even stoppen, omdat er opnieuw demonstranten de weg versperden. Daarna liep de marge van de koplopers snel terug en liet de Duitser Nils Politt zich terugzakken.

Het overgebleven viertal kreeg echter opnieuw de ruimte, maar nooit meer dan een minuut. Na de eerste beklimming werden Van der Hoorn en de Deen Mikkel Honoré en daarna ook Matej Mohoric bijgehaald. De Amerikaan Quinn Simmons hield het nog even vol. Zijn vlucht zat erop met nog 33 kilometer te gaan. Daarna was het de beurt aan Alexis Gougeard, Jasper Stuyven en Fred Wright. Veel voorsprong kreeg het drietal niet, maar het peloton met heel lang Wout van Aert voorop moest flink aan het werk om ze bij te halen.

Dat lukte pas in de laatste kilometer, maar wel door een groep achtervolgers zonder organisatie. Terwijl Van Aert zich liet afzakken overbrugde Laporte in Cahors in zijn eentje het gat met de koplopers en zette zijn sprint alvast in. Sprinters Philipsen en Dainese kwamen daardoor te laat.