Tourpeloton laat bergen achter zich

De bergen zitten erop voor de renners in de Tour de France. De negentiende etappe, over 188 kilometer van Castelnau-Magnoac naar Cahors, telt twee klimmetjes van de vierde categorie, maar lijkt ontworpen om de sprinters nog een kans te geven. De mannen in de top van het klassement hopen bij te kunnen komen van de inspanningen in de Pyreneeën en zich te kunnen sparen voor de lange individuele tijdrit van zaterdag.

De spanning voor die race tegen de klok is grotendeels weggenomen nu de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma een vrijwel zeker beslissende voorsprong heeft genomen op Tadej Pogacar. De Sloveen ontnam twee jaar geleden zijn landgenoot Primoz Roglic, toen de kopman van de Nederlandse ploeg, op de voorlaatste dag het geel. In zo’n scenario gelooft ook hij niet meer nu het verschil 3.26 minuten is.

De start van de rit is iets na 13.00 uur waarna het in noordelijke richting gaat naar Cahors. Het stadje in de Lot-vallei werd drie keer eerder bezocht, één keer was dat als finishplaats. In 1994 won de Fransman Jacky Durant er een Touretappe. Afhankelijk van de gretigheid waarmee nog gekoerst wordt is de aankomst tussen 17.15 en 17.45 uur.

