Tourrenners in 19e rit opnieuw kort gestopt wegens demonstratie

De wielrenners in de Tour de France hebben opnieuw kort moeten stoppen vanwege een demonstratie. Het peloton moest na zo’n 30 kilometer even in de remmen knijpen in de negentiende rit van Castelnau-Magnoac naar Cahors. Langs de weg was rook van rookbommen te zien.

De kopgroep van vijf renners, met daarin Taco van der Hoorn, werd door de organisatie gemaand te stoppen. Nadat het peloton de vluchters was genaderd, kregen zij weer toestemming om te vertrekken. Het peloton wachtte daarna zo’n anderhalve minuut en kon toen ook weer de rit hervatten.